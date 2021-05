Juventus: l’uscita di Agnelli dopo l’incontro tra i club di A – VIDEO

Andrea Agnelli lascia l’assemblea dei club di Serie A intorno alle 16.40. La riunione si è svolta a Palazzo Parigi – VIDEO

(Dal nostro inviato) – Si è svolto oggi, a Milano e più precisamente a palazzo Parigi, un incontro informale tra i 20 club di Serie A per discutere di Superlega. Presente, ovviamente, anche Andrea Agnelli, che come rivelato da Cairo non ha fatto nessun passo indietro.

Intorno alle 16.40 il numero uno bianconero ha lasciato la sede a bordo della sua auto. Per le scale l’incontro fugace con Marotta e Lo scambio di saluti.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24