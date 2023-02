Juventus Women, Grosso ci crede: «Alla fine ce la faremo a vincere» – VIDEO

Julia Grosso, centrocampista della Juventus Women, si racconta: le dichiarazioni della giocatrice canadese

Julia Grosso, centrocampista della Juventus Women, si è raccontata in un’intervista esclusiva a Juventusnews24.

LE PAROLE – «Credo che alla fine ce la faremo a vincere, ho piena fiducia nella mia squadra. Ogni squadra ha degli alti e bassi nella stagione, questo è ciò che rende il calcio emozionante. Non è sempre una crescita costante, ma capita qualche incidente di percorso. Ma aiuta il gruppo ad essere più coeso. Se continuiamo a fare quello che stiamo facendo ora… C’è un po’ di superstizione sulle vittorie. Quindi diciamo che speriamo di fare del nostro meglio. Una volta ne stavo parlando nello spogliatoio e mi hanno detto… NO. Quindi mi raccomando tagliate la parte in cui dico che vinceremo».

