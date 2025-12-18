Juventus Women, sconfitta contro il Manchester United: 0-1 all’Allianz ma playoff centrati

Juventus Women, ko contro il Manchester United: 0-1 allo Stadium ma playoff centrati. Ecco come è andata la sfida

Seconda sconfitta stagionale in UEFA Women’s Champions League per la Juventus Women, battuta 0-1 dal Manchester United all’Allianz Stadium. Un passo falso che non compromette però il cammino europeo delle bianconere: la squadra di Canzi chiude all’ottavo posto la League Phase e si prepara alla doppia sfida diretta che vale l’accesso ai quarti di finale.

Il racconto della partita

La Juventus Women parte con buon piglio e dopo appena due minuti Girelli sfiora il gol di testa sul cross di Kullberg. Poco dopo è Vangsgaard a rendersi pericolosa, ma Tullis-Joyce salva le inglesi. Al 18’, però, arriva la doccia fredda: Rolfo serve Park che con un destro preciso firma il vantaggio ospite. Le bianconere provano a reagire, ma al 25’ è Malard a sfiorare il raddoppio con un diagonale potente, neutralizzato da Peyraud-Magnin. Prima dell’intervallo ancora Park mette in apprensione la difesa juventina, fermata solo dall’intervento di Carbonell.

Nella ripresa la Juve cerca di cambiare l’inerzia della gara, ma è sempre Park a rendersi pericolosa al 53’. Mister Canzi prova a dare nuova linfa con gli ingressi di Stolen Godo e Krumbiegel, e al 67’ Carbonell ha l’occasione per pareggiare, ma il suo tiro non trova la giusta angolazione. Poco dopo Vangsgaard spreca un’altra chance dal limite. Nel finale le bianconere aumentano la pressione: all’82’ Vangsgaard calcia forte ma impreciso, mentre nei minuti di recupero diversi cross attraversano l’area senza trovare deviazioni vincenti.

Il verdetto

Il forcing non basta e la Juventus Women deve arrendersi 0-1 al Manchester United. Una sconfitta amara, ma che non compromette il percorso europeo: le bianconere restano in corsa e si giocheranno l’accesso ai quarti di finale nella doppia sfida playoff, con la consapevolezza di avere ancora tutte le carte in regola per continuare il loro cammino in Champions.

