Kenan Yildiz è stato pizzicato a mettere like ad un post polemico contro il suo allenatore Massimiliano Allegri

Ogni tanto i social regalano brutti scherzi. Questo è successo a Kenan Yildiz, giovane stella della Juventus, con uno screenshot di un suo like che ha fatto il giro del web. Il turco aveva messo “Mi piace” ad un possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora.

Un comportamento sulla carta inaccettabile, se non fosse che il ragazzo ha tutti gli alibi del mondo. Infatti Yildiz non comprende ancora perfettamente la lingua italiana e il like è stato messo per sbaglio ad un post pubblicato da un profilo che segue. Il turco ha subito tolto il like appena si è accorto dell’errore, a dimostrazione della sua innocenza.