Karius: «Non ho mai dubitato di me stesso, so quanto valgo»

Loris Karius, portiere del Newcastle, ha parlato a DAZN del suo passato e del suo momento, tornato in campo nella Carabao Cup

Loris Karius, portiere del Newcastle, ha parlato a DAZN del suo passato e del suo momento, tornato in campo nella Carabao Cup. Le sue dichiarazioni:

«Alla fine, so quanto valgo, e so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno. Non ho mai dubitato di me stesso. Non ho mai ascoltato le persone che dubitavano di me. Non sono sorpreso dalla mia prestazione perché so quali sono le mie qualità».