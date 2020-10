Kean altra doppietta e record: battuto Del Piero

Moise Kean ha segnato una doppietta in Champions League contro il Basaksehir, conquistando un record

Serata indimenticabile per Moise Kean che, alla sua prima partita da titolare in Champions League, ha siglato una doppietta con la maglia del PSG contro il Basaksehir (clicca qui per tutti i risultati della serata). L’attaccante ha sbloccato la partita al 64′ con un colpo di testa su corner di Florenzi.

E con questa rete, come riportato da Opta Paolo, Kean ha raggiunto un nuovo record: è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenza da titolare in Champions League (20 anni e 234 giorni), superando Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni).