Kean Fiorentina, Molinelli: «Mai visto un giocatore così forte nelle GIOVANILI della JUVENTUS. La separazione non sarà stata una decisione facile. BAD BOY? Io dico QUESTO»

Le parole di Maurizio Molinelli, ex allenatore di Kean nelle giovanili della Juve, dopo il suo passaggio alla Fiorentina

Maurizio Molinelli è stato uno degli allenatori di Moise Kean nel settore giovanile della Juventus. Ecco cosa ha raccontato al Corriere della Sera del nuovo acquisto della Fiorentina.

IL PIU’ FORTE – «Se lo vedevi giocare a 13-14 anni era impressionante. Ha giocato in pratica sempre ‘sotto-età’. In dodici anni di giovanili della Juve non ho mai visto un giocatore così forte».

SARA’ UN RIMPIANTO PER LA JUVE – «Non so. La decisione di separarsi non sarà stata facile né per la società, che ci ha puntato tantissimo, né per lui perché è cresciuto col bianconero sulla pelle e rimarrà riconoscente per sempre nei confronti della Juve».

BAD BOY – «Io l’ho conosciuto ormai tanto tempo fa ma vi posso raccontare di un ragazzo serissimo. Era esuberante certo, ma come tutti quelli della sua età. In più è molto legato alla famiglia, soprattutto alla madre. Adesso è maturato a pieno, anche prima rispetto ad altri suoi coetanei. Di certo non è un bad boy».