Kean SICURO: «Fiorentina, sei la squadra GIUSTA per me! Tanta ambizione ed entusiasmo»

Kean Fiorentina, ecco le PRIME PAROLE del nuovo centravanti viola. Tanto entusiasmo, motivazioni sulla scelta e voglia di fare bene

Il nuovo attaccante della Fiorentina Kean ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo arrivo a Firenze.

ENTUSIASMO – «È una situazione veramente bella, non vedo l’ora di cominciare domani gli allenamenti. Ho visto già i miei primi compagni di squadra, non tutti. Non vedo l’ora di iniziare con questi nuovi colori»

IL MOTIVO DELLA SCELTA – «Firenze perché è una città con tante ambizioni, come questi colori. Ciò che sto cercando in questo momento. Credo che sia perfetto per me»