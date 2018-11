Kean in Nazionale maggiore: Mancini ci pensa

Roberto Mancini starebbe pensando di convocare Moise Kean, attaccante classe 2000 di proprietà della Juventus

Dopo Sandro Tonali e dopo altri giovani, potrebbe arrivare il turno di Moise Kean. L’attaccante della Juventus, classe 2000, ha collezionato una sola presenza in questa stagione, in Champions League contro lo Young Boys, ma potrebbe essere convocato in Nazionale per gli impegni di novembre. Il giovane attaccante, già nel giro delle nazionali minori, potrebbe ricevere la prima convocazione nella nazionale italiana.

Secondo Sport Mediaset, Roberto Mancini vuole vedere dal vivo i giovani talenti (è accaduto anche con Nicolò Zaniolo della Roma) e potrebbe convocare il giovane attaccante bianconero per gli impegni di novembre. Lo scorso ottobre, il giovane classe 2000, è stato convocato dal ct Di Biagio in Under 21, a novembre potrebbe arrivare la prima chiamata tra i grandi per un giocatore che continua a bruciare le tappe. «Quelli bravi vanno fatti giocare: più ne abbiamo meglio è» ha ripetuto spesso e volentieri il Mancio. Se non riescono a giocare, li convoca per valutarli al meglio