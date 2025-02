Kelly Juve, accordo raggiunto con il Newcastle: l’offerta, la formula e le cifre

Kelly alla Juve, è fatta: intesa raggiunta con il Newcastle: i dettagli sulle cifre e la formula del trasferimento in attesa delle visite mediche

È fatta per Lloyd Kelly alla Juve. Il club bianconero proprio in questi minuti ha trovato l’accordo con il Newcastle per il trasferimento in bianconero del difensore inglese.

Come riportato da Fabrizio Romano i due club hanno trovato l’intesa sulla base di una proposta da 15 milioni di sterline più bonus e una clausola sulla futura rivendita. Adesso si procederà alla pianificazione delle visite mediche che dovrebbero avvenire a brevissimo.