Kings World Cup all’Allianz Stadium: Piqué invita l’Espanyol per una partita contro la rappresentativa spagnola – VIDEO

Kings World Cup, Gerard Piqué invita l’Espanyol ad una partita contro la Spagna per preparare la competizione, la cui finale si giocherà in Italia

Dal primo gennaio si giocherà la Kings World Cup, il torneo delle rappresentative nazionali delle varie Kings League sparse per il mondo con la finale che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Per l’occasione Gerard Piqué ha deciso di invitare l’Espanyol, seconda squadra di Barcellona, ad una partita con le regole della Kings contro la rappresentativa spagnola, durante la sosta nazionale de La Liga, con in palio un milione di euro. Di seguito il suo messaggio sui social.

«Caro signor Chen, a partire del primo di gennaio inizierà la Kings world cup, il torneo delle rappresentative di tutte le Kings League, che si giocherà in Italia e la finale sarà all’Allianz Stadium il 12 gennao. Per preparare al meglio la rappresentativa spagnola, volgiamo invitare una squadra di grande livello e avevamo pensato all’Espanyol, approfittando della sosta per il natale, per giocare una partita con le regole della Kings. Come incentivo siamo pronti a giocarci un milione di euro, che lo sconfitto dovrà dare al vincitore».