Klopp sulla panchina dell'Inghilterra? «Ci perderei la faccia»

Le parole di Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, sul suo futuro: «Tornare ad allenare? Vedremo tra qualche mese»

Intervenuto durante il Congresso Internazionale degli Allenatori a Würzburg Jurgen Klopp ha parlato del suo futuro dopo l’addio al Liverpool, facendo riferimento anche ai rumor sul suo possibile arrivo sulla panchina dell’Inghilterra. Di seguito le sue parole.

«Sono troppo giovane per giocare solo a paddle e trascorrere tutto il tempo con i miei nipoti. Tornare ad allenare? In realtà escluderei questa possibilità al momento. Vedremo come stanno le cose tra qualche mese. Al momento non c’è nulla in arrivo. Panchina dell’Inghilterra? Sarebbe la più grande perdita di faccia nella storia del calcio se dicessi: ‘Farò un’eccezione per voi’».