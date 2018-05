Justin Kluivert, figlio d’arte, è entrato nel mirino della Roma ed il ds Monchi si sta muovendo per portarlo nella Capitale

La scuderia di calciatori gestiti da Mino Raiola è davvero enorme ed in essa rientra anche Kluivert junior, talentuoso prospetto scuola Ajax. Napoli, teatro dell’evento “Football Leader”, in questi giorni è stato teatro di dichiarazioni ma soprattutto di incontri, tra cui quello tra il direttore sportivo della Roma Monchi ed il suddetto super procuratore. Facile no, pensare che abbiano parlato di Mario Balotelli invece il tema del summit di mercato è stato proprio il giovane Justin.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kluivert, il cui contratto con l’Ajax scadrà a breve, ovvero il prossimo 30 giugno 2019. Aspetto che finisce per incidere sulle pretese del club olandese, da sempre bottega cara ma occhio alla concorrenza. La Roma è pronta a mettere sul piano 20 milioni di euro, il Tottenham avrebbe proposto la stessa cifra ma in sterline. L’impressione è che si andrà verso l’asta, e a beneficiarne sarà, come sempre, il club detentore del cartellino. Così, però, come Raiola, il quale ne possiede il 20%. Mino però ha ammesso che: «L’Ajax non lo vuole vendere, sarà difficilissimo per tutti acquistarlo quest’anno».