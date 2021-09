Koeman, esonero improbabile: ecco quanto pagherebbe il Barcellona

Si fa improbabile al momento l’esonero di Ronald Koeman. Il Barcellona dovrebbe pagare una cifra alta per liberarsene

Esonero al momento più lontano per Ronald Koeman. Radio Catalunya spegne le voci che volevano la panchina dell’olandese pronta a saltare dopo il ko del Barcellona con il Bayern Monaco. Il club blaugrana dovrebbe infatti pagare ben 14 milioni di euro al tecnico in caso di licenziamento.

Ma non è tutto. Nell’accordo tra le parti sarebbe infatti presente una clausola per un terzo anno di contratto che, se non esercitata, comporterebbe il pagamento da parte della società di ulteriori 6 milioni.