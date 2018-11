Il terzino sinistro della Roma, Kolarov, rischia di essere squalificato con la prova tv per un’espressione blasfema

Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, rischia la squalifica per espressioni blasfeme! Il terzino sinistro, uomo fondamentale per Eusebio Di Francesco e per la formazione giallorossa, potrebbe saltare la prossima sfida contro l’Udinese (curiosità: Rolando Mandragora fu squalificato a inizio anno per espressioni blasfeme, saltò una sola giornata). Il giocatore della Roma è stato smascherato da alcune immagini televisive che hanno carpito le ripetute espressioni blasfeme utilizzate nel corso della sfida contro la Sampdoria.

L’episodio potrebbe essere segnalato al Procuratore Federale e in seguito potrebbe essere sottoposto alla prova tv. Il giocatore dunque rischia una squalifica in campionato. Se dovesse esserci la richiesta di prova televisiva, il laterale mancino serbo potrebbe essere squalificato per almeno una giornata. Difficile le due giornate di stop (salterebbe anche la gara contro l’Inter). Nel corso di questa stagione, le immagini tv hanno già smascherato Gasperini e, come detto, Mandragora, entrambi puniti con una giornata di stop.