Il Valencia vuole confermare Geoffrey Kondogbia, ora in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. Le ultimissime notizie

Quale futuro per Geoffrey Kondogbia? Il centrocampista del Valencia, in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni dall’Inter, può rimanere in Spagna. Il francese, dopo alcune annate al di sotto delle aspettative, è andato nella Liga spagnola e si è rilanciato. Il club spagnolo, entro il 30 maggio, dovrà versare 25 milioni di euro e sembra avere tutte le intenzioni di riscattare il calciatore.

Buone notizie per l’Inter dunque, che potrebbe sfruttare i 25 milioni di GK per riscattare Joao Cancelo, sempre dal Valencia. Marcelino, allenatore del Valencia, ha parlato così del futuro del suo centrocampista: «La società con me parla di situazioni sportive, mai di quelle contrattuali ma nell’ambiente Valencia non c’è nessuno che dubiti che Kondogbia sia un pilastro imprescindibile per avere una squadra forte anche nella prossima stagione». Pronto il riscatto? A breve la verità.