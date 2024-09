Kostic Fenerbahce, il serbo è appena ARRIVATO a Istanbul: ACCOGLIENZA CLAMOROSA per l’ex Juventus – VIDEO

Kostic Fenerbahce, il giocatore serbo è appena ARRIVATO a Istanbul: ACCOGLIENZA CLAMOROSA per l’ex esterno Juventus – VIDEO

Inizia la nuova avventura in Turchia per Filip Kostic che lascia la Juventus: da pochi minuti è atterrato a Istanbul. Grandissima accoglienza dei tifosi turchi che avevano manifestato grande gioia per il trasferimento dell’ex bianconero già sui social.

Kostic çok mutlu, yüzü sürekli gülüyor. 🙂 pic.twitter.com/jWYSXuASNJ — Fener 〽️edya (@fenerrmedya) September 8, 2024

Ecco il video dell’arrivo e della grande accoglienza che i tifosi hanno voluto riservagli. Domani mattina il serbo farà le visite mediche e metterà la firma sul contratto, prima di iniziare la sua nuova avventura in terra turca.