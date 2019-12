Kulusevski allo scoperto: «Futuro? Deciderò solamente a fine stagione»

Dejan Kulusevski, obiettivo di mercato di molte squadre, ha parlato di futuro e stagione a SVT Sprot. Le sue parole

PARMA – «Miglior giocatore di dicembre? Molti fattori hanno portato a questo riconoscimento, mi sono ambientato perfettamente nella nuova squadra, l’allenatore e i compagni credono in me. L’anno scorso mi sono allenamento molto con l’Atalanta, ora sono in una squadra in cui ho l’opportunità di giocare. Sono molto contento».

FUTURO – «Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione».

IBRAHIMOVIC – «Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero camponato. Farà la differenza al Milan, per me è assolutamente un modello»