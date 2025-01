Kvara Napoli, è caccia al sostituto: due nomi graditi a Conte e potrebbero arrivare entrambi

Kvara Napoli, De Laurentiis pronto alla cessione e si cerca il suo successore: due i nomi favoriti e potrebbero arrivare entrambi, le ultime

Ultimi giorni di Kvara al Napoli: il georgiano dovrebbe a breve lasciare i partenopei per andare al PSG. Come riportato dal Corriere dello Sport De Laurentiis ha deciso di accontentare il calciatore – grazie anche agli exploit di David Neres – ma punta ancora a prendere una cifra tra i 75 e 80 milioni di euro.

Chi al suo posto? I nomi sono due in questo momento: Garnacho del Manchester United e Ndoye del Bologna, ma mentre i Red Devils hanno aperto alla cessione, i rossoblù fanno muro. In particolare, conclude il Corriere dello Sport, uno non esclude l’altro e il Napoli farà un tentativo per chiudere con entrambi.