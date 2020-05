La Juve pronta a riaccogliere Ronaldo: può tornare entro il weekend

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a Torino nelle prossime ore per poi essere pronto e arruolabile per la ripresa del 18 maggio

La Juve è pronta a riabbracciare Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe tornare in Italia nel weekend. Come riporta Tuttosport il numero 7 bianconero si trova da quasi due mesi nella sua casa di Madeira, ma per questo weekend avrebbe preparato il jet privato per rientrare in Italia.

Come hanno testimoniato le immagini postate sui social, CR7 è riuscito ad allenarsi anche con il pallone in campo oltre che nella palestra di casa sua Una volta rientrato a Torino, comunque, dovrà osservare come tutti i compagni una quarantena di 14 giorni prima di poter tornare operativo sul terreno di gioco. Sarà comunque pronto entro il 18 maggio.