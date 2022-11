«La Juve ruba, si sa...»

Guido Vaciago, sulle colonne di Tuttosport fa un’analisi sul perché la narrazione di un errore a favore della Juve duri di più di quelli contro

Il titolo è forte ed è presente nel bel «viaggio nella juventinità, fra valori, filosofia, ragionamenti e luoghi comuni» intrapreso dal direttore Guido Vaciago sulle colonne di Tuttosport, giunto oggi alla terza puntata. Dove si fa un’analisi dettagliata sul perché la narrazione di un errore a favore dei bianconeri duri sempre di più rispetto a quelli contro. Un motivo potrebbe essere «perché la Juventus non si difende o, meglio, non sbraita, non si agita, non alimenta una letteratura vittimista compilando dossier. Le rimostranze ci sono (si pensi al dopo Real-Juve per esempio), ma scemano velocemente: c’è sempre dell’altro su cui concentrarsi. ‘Non forniamo troppi alibi ai giocatori’, è la risposta più frequente che si ascolta dai dirigenti e che segna il confine fra la narrazione e la realtà. E, chissà, anche fra i film su Turone e gli scudetti».