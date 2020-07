La Liga in TV oggi, il programma del 7 luglio: il Valencia ospita il Valladolid, mentre l’Atletico Madrid va in casa del Celta Vigo

Si torna in campo in Liga, il Valencia dopo un periodo davvero negativo cerca punti per potersi togliere dai guai. Alle 22.00 sarà il momento dell’Atletico Madrid, che proverà a sfruttare il momento positivo e recuperare sul Barcellona. Il terzo posto sembra essere però un affare dei colchoneros.

La Liga in TV oggi, il programma completo