La “nuova” Atalanta risalta la difesa (non più l’attacco): attualmente la migliore della Serie A

Attualmente l’Atalanta ha la miglior difesa del campionato con solo tre reti subite: una nuova veste più solida e compatta

Rispetto alla gara contro la Cremonese si è fatto tutto il contrario di tutto. L’Atalanta combatte, sta sulla difensiva, si dimostra furba e porta a casa la partita. Un contropiede che attualmente funziona (in attesa di trovare l’attacco perfetto), ma è la difesa a essere la punta di diamante di questa nuova realtà nerazzurra.

Demiral, Toloi, Scalvini, Okoli, De Roon: giocatori grintosi che attraverso questa nuova impostazione tattica, rimanendo più bassi invece che avanzare, ne hanno solo beneficiato. Ora la Dea non è solo imprevedibile, ma anche precisa quando bisogna fermare gli attacchi avversari, e non a caso i nerazzurri sono primi per meno reti subite (oltre che ad esserlo in classifica).

Atalanta fortunata e senza idee? Opinione poco concreta e senza basi. Non più quella squadra che vinceva 6-0, ma un gruppo che ha nella sua indole una nuovo modo di giocare a calcio: meno champagne, ma più vincente.