La Roma si sta muovendo bene sul mercato?

Tra le grandi protagoniste del mercato estivo figura la Roma, che ha già chiuso diversi acquisti.. senza spendere un euro!

Ebbene sì, Tiago Pinto e Mourinho hanno dimostrato grandi capacità di persuasione, riuscendo a convincere giocatori del calibro di Houssem Aouar, Rasmus Kristensen ed Evan Ndicka. Ora, però, è necessario riempire le caselle vuote. La volontà è quella di acquistare un centravanti che possa sostituire Abraham, infortunatosi proprio al termine della stagione.

La nuova Roma di Mourinho: atletismo ed esperienza al servizio della squadra

Dopo Aouar, Kristensen, Llorente e Ndicka, Mourinho sogna altri 3 o 4 giocatori con cui fare il definitivo salto di qualità. Una Roma forte in tutti i reparti, in grado di schierare giocatori “affamati” e utili alla causa, sull’esempio di quanto mostrato dai vari Mancini, Dybala, Smalling e Matic durante la passata stagione. Al momento, i nomi caldi sono quelli di Alvaro Morata, corteggiato anche dal Milan, Gianluca Scamacca, motivatissimo ad indossare la maglia della Roma, Marcel Sabitzer, per il quale si attende il via libera di Tuchel, e Renato Sanchez, in procinto di lasciare il PSG. Il nome nuovo, invece, è quello di Adama Traoré, esterno d’attacco possente e rapido per il quale il Napoli avrebbe già presentato un’offerta ufficiale. Infine, il sogno di Mourinho e di tutti i tifosi: quel Rodrigo de Paul che sembra tanto un déjà vu, considerate le similitudini con Dybala. L’arrivo in giallorosso di De Paul sarebbe un’importante iniezione di fantasia nel reparto avanzato della Roma, che potrebbe puntare su un secondo top player oltre a Dybala. Per quanto riguarda l’ingaggio, la Roma usufruirebbe del Decreto Crescita. Resterebbe da accontentare l’Atletico Madrid, che ha già fatto sapere di non voler cedere il giocatore in prestito. Per arrivare a De Paul, quindi, la società potrebbe sacrificare Roger Ibanez, valutato 25 milioni di euro.