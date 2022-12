L’agente di Gyomber: «Rinnovo con la Salernitana? In questo momento ci hanno chiesto di aspettare»

Norbert Gyomber, difensore centrale della Salernitana, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i granata. Ecco il punto dell’agente

Diego Tavano, agente di Gyomber, ha parlato di un eventuale rinnovo di contratto del difensore della Salernitana.

PAROLE – «In questo momento ci hanno chiesto di aspettare fino a giugno ma nel frattempo ci potrebbero essere novità. Il primo desiderio di Norbert è rinnovare a Salerno, si trova come a casa. Poi è diventato papà da poco e deve pensare al futuro di se stesso e della propria famiglia. Se non arrivasse un’offerta concreta bisognerebbe prendere in considerazione qualcosa di diverso. Mi stanno arrivando molte telefonate, valuteremo. Se la Salernitana ci vorrà venire incontro, considerato che Norbert si è comportato da grande professionista, ne saremo felici. Il primo desiderio è che possa ricevere un’offerta di rinnovo».