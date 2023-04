L’agente di Udogie: «Niente Nazionale? Forse ci sono delle motivazioni che vanno oltre a delle normali prestazioni»

Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, ha parlato della mancata convocazione in Nazionale dell’esterno bianconero

Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, ha parlato a TMW della mancata convocazione in Nazionale dell’esterno dell’Udinese.

PAROLE – «Abbiamo grande grande fiducia in Mancini e in tutto il mondo Italia. Probabilmente ci sono delle motivazioni che vanno oltre a delle normali prestazioni, che ora come ora da parte sua sono importantissime e non sono io a dirlo. Tutti lo vorrebbero in Nazionale, lui ci tiene tantissimo, ma è sereno e tranquillo. Quando Mancini lo chiamerà sarà il momento giusto».