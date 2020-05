Le squadre spagnole si allenano in vista della ripresa della Liga anche se ancora non c’è una data ufficiale per la ripresa

La Liga prova ad immaginare un ritorno in campo.Come riportato da ‘AS’, in Spagna ci sarebbe un accordo di massima tra Federazione e Lega per riprendere tra metà e fine giugno.

Nel frattempo il Siviglia, il Leganes e l’Eibar tornano ad allenarsi nei propri centri sportivi, sempre con sedute individuali.