L’annuncio del Lipsia: «Schick? Non possiamo sprecare soldi»

Julian Nagelsmann annuncia il possibile ritorno di Patrik Schick alla Roma: le parole del tecnico del Lipsia

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha annunciato ai microfoni della Bild che difficilmente il club tedesco potrà riscattare il cartellino di Patrik Schick.

«Anche se ci qualificassimo per la Champion League, penso che non riscatteremo Schick e Angelino. Non possiamo sprecare soldi. Abbiamo un piano rigoroso e un budget che deve essere rispettato. Se non vendiamo giocatori, è improbabile che saremo in grado di acquistarne altri».