Lo strano caso di Lapadula: da maxi-affare a indesiderato. E ora nessuno lo vuole

Gianluca Lapadula rischia di diventare un vero e proprio caso. Il giocatore del Genoa è sul mercato ma nessuno lo vuole

Dal titolo di capocannoniere col Pescara, dalla lotta delle big per accaparrarselo, all’altra lotta con tantissime squadre vinta dal Genoa al prossimo mercato. A distanza di un anno dal suo approdo a Genova, per Gianluca Lapadula è cambiato tutto. Questa doveva essere la stagione della rinascita ma, almeno sin qui, non lo è stata. Piatek, Kouamé, Pandev, Favilli, sono davanti a Lapa nelle gerarchie. Dopo una stagione con soli 6 gol messi a segno, il prezzo del cartellino sta subendo un clamoroso crollo del valore. Il club rossoblù ha investito 13 milioni di euro poco più di un anno fa e ora rischia una clamorosa minusvalenza. Il giocatore non rientrava nei piani di Ballardini e Juric e non sembra rientrare nei piani di CesarePrandelli. L’ingaggio da un milione e mezzo a stagione rischia di diventare un macigno.

Lapadula infatti rischia di diventare prigioniero di se stesso. In estate alcuni club italiani hanno bussato alle porte del Genoa ma Preziosi credeva in lui, Piatek e Kouamé erano solo due scommesse, e Lapa poteva ancora far comodo al Grifone. Ora è cambiato tutto. Piatek e Kouamé sono diventate due certezze e Lapa ‘non serve più’. Il problema però è legato al calciomercato: al momento infatti non sembrano esserci serie pretendenti alla porta. Nonostante quei 13 milioni pagati al Milan e il suo ingaggio elevato, non resta che prepararsi per il mercato di riparazione: il Genoa infatti proverà a cercare una nuova sistemazione al suo attaccante. Non sarà semplice ma i rossoblù faranno un tentativo concreto per cedere Lapadula.

