Lasarte, CT del Cile: «Sanchez? Ha grande fiducia ed è più veloce»

Il Commissario Tecnico del Cile Lasarte ha parlato dello straordinario momento di forma di Sanchez alla vigilia della sfida all’Argentina

Parole al miele per Alexis Sanchez da parte del suo tecnico nel Cile, Martin Lasarte. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa per match contro l’Argentina sull’attaccante dell’Inter:

SANCHEZ – «Lo abbiamo visto molto bene, con grande fiducia in se stesso ed è anche più veloce. Sta molto meglio rispetto ad altre volte in cui magari era in un periodo difficile, era infortunato oppure giocava poco».