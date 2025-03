Lautaro Martinez Inter, la ultimissime sull’infortunio dell’argentino: recupero monstre, può tornare contro il Milan!

Lautaro Martinez Inter, la ultime sull’infortunio dell’argentino: recupero monstre, può tornare contro in quella sfida!

Lautaro Inter, spuntano aggiornamenti sul bomber e sul suo infortunio. La Gazzetta dello Sport fa il punto questa mattina sulle condizioni del Toro rientrato dalla sua Nazionale (l’Argentina) nella giornata di ieri. L’obiettivo è la partita con il Milan del prossimo 2 aprile, ecco un passaggio sulla Rosea:

LAUTARO INTER – «La rincorsa è partita. Tornato a Milano dall’Argentina, ieri si è presentato subito ad Appiano: via con la fisioterapia, con il lavoro specifico sul bicipite femorale della coscia sinistra, per accelerare il più possibile il recupero. L’obiettivo è la sfida con il Milan del 2 aprile. Non semplice, ma neppure impossibile

È evidente che domani sarà una giornata chiave per capire con certezza l’evoluzione del problema di Lautaro, con gli esami strumentali in programma. Ma un’idea ad Appiano se la sono già fatta, prima con la visione delle immagini degli esami svolti in Argentina, poi anche avendo avuto per le mani l’attaccante, ieri fisicamente ad Appiano. Una piccola lesione muscolare c’è, non siamo di fronte a un semplice affaticamento, questo ormai s’è capito. Per intendersi: il Toro salterà la gara di domenica contro l’Udinese, che arriva 15 giorni dopo i primi fastidi accusati a Bergamo contro l’Atalanta. Ma tutto il resto del recupero va costruito e valutato. In ogni caso è possibile che non si vada oltre un solo turno di forfait. Il responso arrivato dalla Seleccion non preoccupa più di tanto l’Inter».