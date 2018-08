Lautaro Martinez, duro risveglio. Il riscatto a Bologna? Ma Nainggolan gli può togliere spazio

Solo due minuti nel finale a Lautaro Martinez. E con Nainggolan l’argentino può avere meno spazio: il riscatto a Bologna?

Duro risveglio per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, dopo l’ottimo precampionato, è partito dall’inizio contro il Sassuolo. Il calciatore ha deluso le attese ed è stato rimpiazzato nella ripresa. Luciano Spalletti, contro il Torino alla seconda giornata, ha cambiato modulo, passando alla difesa a 3 e ha lasciato fuori Lautaro. L’attaccante dell’Inter è entrato in campo solo a 2 minuti dal termine e non ha avuto il tempo necessario per incidere. L’argentino, star dell’estate interista, deve trovare spazio e fiducia e a Bologna, sabato prossimo, può trovare il riscatto.

A Bologna arrivò il primo gol di Ronaldo con la maglia dell’Inter e arrivò anche (gli interisti facciano gli scongiuri) la prima rete di Gabigol con la maglia interista. Lautaro spera di lasciare il segno e deve ritrovarsi. Entrare in campo a 2 minuti dal termine, sottolinea La Gazzetta dello Sport, non è una bocciatura. Spalletti stravede per lui e dopo tanta carota, magari, ha voluto usare anche il bastone. Sabato prossimo una nuova occasione ma il rientro di Radja Nainggolan, probabilmente da trequartista, potrebbe togliere nuovamente spazio al giocatore argentino. Spalletti ora ha un altro ‘problema’, stavolta di abbondanza: El Toro scalpita.