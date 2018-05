Lautaro Martinez gran colpo. Inter, senti Batistuta: «E’ come un’auto nuova»

L’ex attaccante dell’Inter, Gabriel Batistuta, ha parlato dell’arrivo in Italia di Lautaro Martinez. Ecco le sue parole

Lautaro Martinez sarà il primo colpo della nuova Inter. Il club nerazzurro non ha ancora ufficializzato il colpo ma l’affare è ormai definito. Il calciatore classe ’97 sta impressionando in Argentina ed è in lizza per un posto al Mondiale. Il calciatore argentino, paragonato ad Aguero, potrebbe rimpiazzare Mauro Icardi oppure potrebbe affiancarlo. Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato al Clarin, esaltando il nuovo colpo di mercato nerazzurro.

Queste le parole di BatiGol: «Lautaro è un giovanissimo talento. E’ giovane ma ha grandi potenzialità. E’ come un’auto nuova: ha tantissima potenza ma che per capire se davvero sia anche resistente bisogna aspettare 2-3mila chilometri. Lui deve tenersi lontano dalle polemiche per rimanere ad alti livelli, le polemiche sulla permanenza al Racing non devono interessarlo. Ha tutte le carte in regola per diventare un grande attaccante dell’Argentina. Higuain? Io l’ho sempre difeso: mi piace il suo stile di gioco».