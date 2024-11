Lautaro Martinez, il vero flop dell’Inter 2024/2025? I numeri rispetto all’anno scorso

Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter registra fino a questo momento otto gol in meno rispetto al 2023/24. Può essere questa la soluzione per tornare al top?

In casa Inter c’è un’attenzione particolare su Lautaro, il capitano dei nerazzurri non sta attraversando un bel periodo e la prestazione di ieri con il Napoli lo conferma. Lautaro sin qui ha segnato sei reti, cinque in Serie A e una in Champions League, il tutto condito con degli assist. Nel match di ieri ha effettuato solamente 13 passaggi e poca presenza in area, con un solo tiro verso lo specchio.

Archiviata la partita di ieri che non soddisfa nessuna delle due squadre, a parte le inseguitrici, il 10 dell’Inter si prepara alle sfide che attendono la sua Argentina. Paraguay venerdì e Perù mercoledì ma sorge spontanea una domanda e cioè se era indispensabile rispondere alla chiamata della Nazionale invece di restare a Milano a lavorare per tornare al meglio.