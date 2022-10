Inzaghi ha parlato anche delle condizioni di Lautaro Martinez nel corso della conferenza stampa pre Barcellona

Sospiro di sollievo in casa Inter sul fronte Lautaro Martinez. Gli esami strumentali di controllo a cui si è sottoposto stamattina l’argentino hanno escluso lesioni.

Come ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa, non esiste ancora la certezza possa partire titolare nella gara contro il Barcellona.