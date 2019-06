Lazaro Inter, il freestyler austriaco cucito su misura per Conte

Lazaro Inter, i nerazzurri hanno messo l’austriaco nel mirino: l’ex freestyler sarebbe cucito su misura per Conte

L’Inter ha messo a fuoco il suo obiettivo. Che sulla corsia di destra – appurate le difficoltà per arrivare a Chiesa, che pure resta nella lista – risponde al nome di Valentino Lazaro. Austriaco classe 1996, maturato nel RedBull Salisburgo ed esploso in Germania nell’Hertha Berlino. Dove quest’anno, in 31 gare di Bundesliga, ha messo a segno 3 reti ma soprattutto 7 assist.

Professione rifinitore, insomma, questo ragazzo che corre ed incide in realtà a tutta fascia. E che, nel tempo libero, si reinventava freestyler, con tanto di lunga collezione di video di successo sul web. Ora il suo pensiero, però, è soltanto più la corsia di destra. Terreno prediletto in virtù di caratteristiche che si sposerebbero al meglio con l’idea di 3-5-2 nella testa di Conte. Con qualità e tanto sacrificio.