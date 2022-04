Lazio, Acerbi: «Vado avanti per a mia strada. Futuro? La prossima gara»

Acerbi è intervenuto ai microfoni di Dazn, Sky e Lazio Style Radio, dopo la gara con lo Spezia: le parole del difensore

GOL – «Da cinque mesi che non è facile, ma io vado avanti per la mia strada e mi impegno. Il mio obiettivo è fare bene per la Lazio, vado avanti fino alla fine cercando di dare il massimo. Ho il rammarico che mi hanno toccato la persona, ora vogliamo quattro vittorie di fila e centrare l’Europa. Questo gruppo ha dato l’anima, dal primo giorno»

FUTURO – «Il mio futuro è la prossima partita, il prossimo allenamento e tornare a casa dalla mia bambina. Poi per il resto quello che accadrà vedremo. Non so cosa succederà»

GRUPPO – «Se sbagli una o due pressione va fuori giri tutta la squadra. Però abbiamo sempre voglia ed impegno, diamo sempre l’anima e questo gruppo merita tanto. Orgoglioso di farne parte»