Lazio Atalanta, dove vedere il match streaming live e diretta tv Serie A

Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Lazio e Atalanta. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma

Uno scontro diretto per la Champions League: il fattore casa potrebbe fare nettamente la differenza per la Lazio (in vantaggio già negli scontri diretti), ma occhio anche alla voglia di riscatto dell’Atalanta. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Lazio Atalanta, che si svolgerà sabato alle 20:45 all’Olimpico, come riportato tramite una comunicazione ufficiale, verrà trasmesso in streaming su DAZN e Sky: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).