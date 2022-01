Lazio-Atalanta in tv e streaming: dove vederla

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I biancocelesti di Maurizio Sarri sfidano i nerazzurri di Gasperini nel big match della 23ª giornata di Serie A: dove vedere Lazio-Atalanta

La Lazio di Maurizio Sarri sfida in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel big match della 23ª giornata della Serie A 2021/2022. I biancocelesti si trovano al 6° posto con 36 punti, i nerazzurri invece occupano la 4ª posizione a quota 43. Lazio-Atalanta: la partita si giocherà sabato 22 gennaio 2022, nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Simone Sozza di Seregno.

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Lazio-Atalanta sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca di Lazio-Atalanta su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il pre e post partita sarà curato dallo Stadio Olimpico di Roma da Giorgia Rossi, che sarà affiancata da Alessandro Matri e Sergio Floccari.

La sfida Lazio-Atalanta sarà trasmessa anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e SKY SPORT 4K (numero 213 del satellite). La telecronaca di Lazio-Atalanta su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno