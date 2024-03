Lazio Bayern Monaco, Immobile: «Siamo abbastanza carichi»

Conferenza stampa Immobile, le parole dell’attaccante della Lazio alla vigilia del ritorno di Champions con il Bayern Monaco

Vigilia di Champions League per la Lazio, che domani sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale. Le parole in conferenza stampa di Immobile.

GARA COL MILAN- «Abbiamo avuto nervosismo, ma non dobbiamo portarci strascichi. Ci può soltanto danneggiare. Contro il Milan abbiamo fatto bene e non meritavamo di perdere»

CARICARE IL GRUPPO– «Questa è una partita carica di responsabilità. Se vuoi essere ricordato in gare cosi non esiste una cosa semplice da fare. Dobbiamo avere la stessa determinazione di squadra dell’andata ed aggiungerci qualcosa in più»

DISCORSO MOTIVAZIONALE- «Io di mio lo faccio ovunque. La partita di domani non deve essere un plus, se no rischio di appesantire la situazione nervosa. Sappiamo che cosa ci andiamo a giocare. Voglio che la squadra sia unita come a Roma. Solo cosi puoi battere una squadra cosi e passare il turno»