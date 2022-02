Lazio Bologna, il c.t. Mancini in tribuna: tanto gli Azzurri in campo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il c.t. della Nazionale Mancini è presente sulle tribune dell’Olimpico per Lazio-Bologna

C’è anche Roberto Mancini all’Olimpico per Lazio-Bologna, match valido per la 25ª giornata di Serie A.

Diversi i giocatori osservati dal c.t. azzurro in vista delle sfide dei play off per i Mondiali in programma a marzo: da Lazzari e Luiz Felipe in difesa a Zaccagni senza dimenticare Ciro Immobile nella Lazio. Nel Bologna invece gli unici due azzurrabili sono Soriano e Orsolini.