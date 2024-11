Lazio, vertice di mercato tra Lotito e Fabiani nel week end: le ultime

Lazio, atteso a breve il vertice di calciomercato tra Lotito e Fabiani per decidere i prossimi piani dei biancocelesti per gennaio e la prossima estate

Nel week end atteso un vertice tra Fabiani e Lotito per discutere i piani futuri del calciomercato della Lazio. Come riportato dal Messaggero, il principale punto della discussione è un nuovo mediano, per permettere a Baroni di alternare il 4-3-3 come visto a Monza con il suo 4-2-3-1.

Il nome che vorrebbe il tecnico è quello di Folorunsho, ma la società non si sposta dall’offerta fatta già ad agosto al Napoli del prestito con diritto di riscatto. L’alternativa all’ex prodotto del vivaio biancoceleste è Zeljkovic, profilo giovane under 22 come molti altri visionati dal ds, ) per superare le attuali restrizioni delle liste bloccate e non tagliare nessuno. Sulla questione delle liste si discute anche di Castrovilli, già fuori da quella dell’Europa League e che la società non vorrebbe estromettere, salvo intoppi sul recupero. Infine si discuterà anche di Daniel Maldini, già accostato ai biancocelesti, ma che non ha convinto Fabiani dopo l’ultima di campionato.