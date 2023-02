Lazio, ecco Diego Gonzalez: il giocatore in città per visite e firma

La Lazio accoglie Diego Gonzalez, l’attaccante paraguaiano è in città per effettuare le visite mediche e la firma sul contratto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti classe 2003 e capitano della sua Nazionale al Sub 20, è arrivato in mattinata a Roma per sostenere le visite mediche di routine con il club biancoceleste.