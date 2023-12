Lazio, Fabiani: «Questo è il bilancio del lavoro fatto fin qui»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si racconta a 360 gradi: ecco le dichiarazioni del dirigente biancoceleste

Intervenuto ai canali ufficiali del club, il ds Angelo Fabiani ha parlato 360 gradi del mondo Lazio.

BILANCIO- «Bilancio? Possiamo fare una piccola esperienza, sono arrivato come tutti sanno occupandomi della primavera e della Women dopo aver fatto una scelta di vita: aver girovagato per 30 anni in largo e lungo. Avevo metabolizzato, anche se è stata una scelta sofferta, di mettere a disposizione la mia esperienza nel settore giovanile e nella Women quando ancora c’era Morace. Sono due squadre che lo scorso anno ci hanno dato grosse soddisfazioni, peccato per la Women ma è un format un po’ particolare e si sa che tra la serie a e b c’è un abisso e diventa difficile e diventa difficile passare come secondi. Quest’anno speriamo di avere più fortuna, perché la Women merita grossa attenzione. La proprietà sta investendo non poco e vogliamo vedere la squadra femminile andare nella categoria che più le compete. Per quanto concerne la primavera non nascondo che quando sono arrivato le cose non andavano così bene, aspettai sei sette domeniche per intervenire».

