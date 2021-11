Lazio, Immobile in dubbio: Muriqi a caccia di riscatto col Marsiglia

Contro il Marsiglia, a guidare l’attacco della Lazio ci sarà Muriqi. L’albanese è a caccia del riscatto

Ciro Immobile è stato regolarmente convocato per la gara di questa sera in Europa League contro il Marsiglia. Il centravanti tuttavia, pur avendo smaltito la lieve sindrome influenzale, ha ancora fastidio al collaterale del ginocchio e per non correre rischi dovrebbe partire dalla panchina contro i francesi.

Come riporta il Corriere dello Sport, il candidato numero uno per sostituirlo è Vedat Muriqi. Il kosovaro nella rifinitura è stato alternato a Pedro ma quella del falso nove sembra essere più una soluzione a partita in corso. Muriqi, che ha giocato solo 120′ in campionato e 83′ in Europa League senza trovare mai la rete, vuole riscattare una stagione che durante il ritiro estivo sembrava essere nata con auspici diversi. Da Marsiglia può partire la sua rinascita.

