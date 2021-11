Lazio, Immobile non si allena: cosa filtra in vista del Marsiglia

Ciro Immobile oggi non si è allenato. Situazione che viene monitorata dalla Lazio, si parla solo di uno stop precauzionale

Allarme Ciro Immobile in casa Lazio. L’attaccante, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non si è allenato nella giornata odierna.

Il bomber sarebbe rimasto a riposo per un attacco influenzale. Stop odierno precauzionale, rassicurano da Formello. Lazio in attesa dunque di capire le condizioni di Immobile in vista del doppio impegno contro il Marsiglia in Europa e la Salernitana in campionato.