Lazio, infortuni Acerbi e Pedro: Sarri incrocia le dita per la Fiorentina

L’allenatore della Lazio Sarri spera di recuperare per la sfida con la Fiorentina i due infortunati Acerbi e Pedro

Quella delle prossime due settimane sarà una sosta importante in casa Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri spera di recuperare Acerbi e Pedro per la sfida del prossimo 5 febbraio al Franchi contro la Fiorentina.

Il difensore, che è fermo dalla partita col Venezia prima della sosta di Natale, è sicuro di tornare a giocare a Firenze mentre l’esterno spagnolo, out dallo scorso 15 gennaio per una lesione di primo grado al polpaccio destro, sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana. Le prossime ore si preannunciano fondamentali per stilare la tabella dei rientri.

