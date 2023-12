Sacchi gioca Lazio-Inter: «Sarri deve fare come la Real Sociedad...»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha fatto la sua analisi su La Gazzetta dello Sport riguardo alla partita tra Lazio e Inter di questa sera

INTER PIU’ FORTE DELLA LAZIO – «Sì, basti pensare che la Lazio ha investito il 30% di quanto hanno investito i nerazzurri. È partito un elemento fondamentale come Milinkovic e non è stato rimpiazzato. Immobile ha un anno in più e non sempre è al massimo. Ma la Lazio può fare l’impresa».

CHIAVE – «Possesso-palla. Questa è la chiave. La Lazio deve fare come la Real Sociedad in Champions: ha dominato a San Siro e non ha subito il contropiede che è la vera arma della squadra di Inzaghi. Gli spagnoli, però, hanno effettuato un buon pressing, mentre la Lazio, di solito, di pressing ne fa poco perché non ha gli uomini adatti. Così è necessario puntare sul gioco, sul collettivo, sulla manovra, sulle doti tecniche».

