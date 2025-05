Lazio Juve, Pedro: «Sono queste le cose che dobbiamo fare per vincere e andare in Champions. Baroni ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno»

Lazio Juve, le parole di Pedro, attaccante dei biancocelesti, in vista della sfida decisiva per la corsa Champions League delle due squadre

Pedro ha conquistato 25 titoli lungo una carriera fantastica, tra club e nazionale spagnola. E lo stato di forma è eccezionale, a dispetto dei suoi 37 anni: nell’imminenza di Lazio Juve, sfida cruciale in ottica qualificazione Champions League, lo spagnolo ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

ARRIVARE IN CHAMPIONS – «Sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un’annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie».

I PRESUPPOSTI INIZIALI – «Non ci eravamo posti obiettivi specifici, come era normale che fosse visto il rinnovamento della rosa. Però abbiamo sempre creduto nella nostre potenzialità».

L’OBIETTIVO É VICINO – «Sì, ma siamo tante squadre ad ambire a quel quarto posto. Non sarà facile».

COME SI BATTE LA JUVE – «Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Essere sempre concentrati e non commettere errori. Perché contro questi avversari se fai uno sbaglio vieni immediatamente punito. È una gara da dentro o fuori, va interpretata così».

TROPPI PUNTI PERSI IN CASA – «Vero. E il problema è che non capiamo neppure noi perché abbiamo vinto così poco all’Olimpico da dicembre in avanti dopo aver fatto il pieno all’inizio (6 vittorie e un pari nelle prime sette, ndr). Ma adesso conta solo il futuro, le prossime ultime due partite che affronteremo in casa. Vinciamole e poi vediamo che succede».

IL BEL GIOCO – «Per un lungo periodo abbiamo giocato davvero bene, facendo un calcio d’attacco che coinvolgeva l’intera squadra. Poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma è fisiologico, ora dovremo essere bravi a tornare a quei livelli, ma soprattutto a vincere. Adesso conta solo quello».

I MERITI DI BARONI – «Notevoli. Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno».