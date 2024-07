Lazio, Lotito RISPONDE alle critiche: «Guardate il MERCATO, altro che RIDIMENSIONAMENTO…»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sulle mosse di calciomercato del club biancoceleste. Tutti i dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato Il Messaggero mosse di calciomercato del club biancoceleste.

PAROLE – «Abbiamo già speso quasi 40 milioni tra cartellini e commissioni per giovani promettenti, altro che ridimensionamento. Quello che abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno finora. Ora partiamo con l’academy e soprattutto con lo stadio, per cui confido nella grande professionalità e responsabilità degli amministratori di Roma che sanno bene che vantaggi comporterebbe scegliere noi».

